La strada che porta a Nusa rimane in salita. La Roma ha avviato i contatti da diversi giorni, ma al momento non c'è una vera e propria trattativa per l'esterno norvegese. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE il Lipsia non ha intenzione di cederlo, ma potrebbe prendere in considerazione l'addio solamente in caso di un'offerta da almeno 60 milioni di euro. Soldi che i giallorossi non hanno intenzione di spendere per il classe 2005. A complicare i piani di D'Amico ci si è messo anche Mourinho. Il motivo? Il Real Madrid è pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per Diomande, l'altra stella del club della galassia Red Bull. E il Lipsia non vuole perdere entrambi in questa sessione di mercato. Dopo Greenwood e Summerville un altro obiettivo dei giallorossi rischia di sfumare e tra meno di un mese inizia il campionato.