Juve, occhi su Tripi: Paratici punta il talento giallorosso

Iniziano le grandi manovre per il calciomercato del futuro. Secondo quanto riporta il Corriere di Torino la Juventus sarebbe pronta per tornare alla carica per provare a strappare alla Roma il giovane Filippo Tripi. Il club giallorosso sarebbe al lavoro per prolungare il contratto al centrocampista in scadenza nel 2022, ma i bianconeri non vorrebbero lasciarsi sfuggire questa occasione. Una situazione monitorata da Paratici, che aveva provato già la scorsa estate a inserire Tripi all’interno dei discorsi di mercato tra le due società, che hanno tra gli altri soprattutto Edin Dzeko e Mattia De Sciglio. Un asse caldo, quello tra Roma e Juventus, che nelle ultime sessioni di calciomercato ha permesso operazioni importanti, come lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, ultimo avversario dei giallorossi nell’ultima giornata di campionato con il Genoa di Maran.