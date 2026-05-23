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A Verona con Koné. Gasp non vuole alibi: "La Champions dipende solo da noi"

Una domenica, una stagione. Domani contro il Verona, la Roma di Gasperini si giocherà il lavoro di un’intera annata: al Bentegodi c’è in palio la Champions. Per centrare l’obiettivo, il tecnico punterà sui migliori. Tra questi ci sarà anche Koné: il centrocampista francese è pienamente recuperato e sarà della partita. Out invece Pellegrini (che insieme a Ndicka partirà comunque con la squadra).Proprio il tecnico piemontese, in conferenza stampa, ha presentato la sfida: “La Champions dipende da noi”, ha detto Gasperini. Parole chiare: a Verona conta solo la vittoria. Il tecnico ha poi parlato anche della proprietà. E usato anche una citazione dal sapore storico. Ora, però, contano solo i fatti del campo. Intanto arrivano novità importanti sullo stadio: la Giunta ha approvato la convenzione con il Commissario straordinario. Si attendono ulteriori sviluppi già nei prossimi giorni. Sul mercato, invece, salgono le quotazioni di Summerville. Il sogno resta Greenwood. E occhio anche a Salah.

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