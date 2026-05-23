Poco più di 24 ore all'ultima stagionale contro il Verona. I giallorossi si giocheranno l'accesso alla Champions League senza Wesley (squalificato) e Ndicka (infortunio muscolare). Pochi istanti fa, dopo la conferenza stampa nel pomeriggio, il club giallorosso ha diramato la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini in vista del match del Bentegodi: nessuna sorpresa, sono out Pellegrini (problema muscolare) e Tsimikas (influenza) che negli ultimi giorni non si sono allenati con la squadra. Torna invece Manu Koné dopo il forfait al derby anche se probabilmente partirà dalla panchina. Ndicka e Pellegrini, pur non convocati, viaggeranno comunque con la squadra. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Svilar, De Marzi, Zelezny, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy