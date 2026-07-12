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I regali per Gasperini: la Roma ci prova

La Roma vuole accelerare. Domani inizia il ritiro e si apre una nuova stagione. Le aspettative sono alte. Per essere all'altezza, serviranno giocatori funzionali al calcio di Gasperini. Profili pronti, ma anche con margini di crescita. Sfumato Greenwood, si continua a lavorare per nuovi innesti nel reparto offensivo. Il nome in cima alla lista è quello di Garnacho. I giallorossi studiano il colpo e pensano a un'operazione alla Malen. Gasp, comunque, non è spaventato dall'ultimo anno dell'argentino. Il caso Lookman insegna. L'altro sogno è Diego Moreira. La Roma valuta l'offerta migliore per convincere lo Strasburgo. Ma c'è un fattore che può aiutare: la multiproprietà con il Chelsea. Chi, invece, difficilmente arriverà nella Capitale è Martinelli. Il brasiliano non sembra intenzionato a lasciare l'Arsenal. Sul fronte uscite, resta da monitorare Soulé. L'argentino piace in Premier League e diversi club hanno chiesto informazioni. La richiesta della Roma è sempre la stessa: 35 milioni di euro. Anche Koné è finito nel mirino dei top club inglesi. Dopo il Manchester United, si è riacceso l'interesse del Liverpool per il centrocampista francese. A Trigoria si lavora. Il mercato è appena iniziato, ma la Roma vuole farsi trovare pronta.

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