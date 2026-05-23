La Roma ha salutato il suo 'Faraone'. Il Liverpool ha fatto altrettanto. Nei mesi scorsi, Salah e i Reds hanno deciso di separarsi: dopo anni di trofei, gol e magie, si sono detti addio. Domenica arriverà l’ultima partita davanti al suo pubblico, contro il Brentford. Lui ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a esserci: pronto a salutare - magari con un gol - la sua gente. Nel frattempo è arrivato anche un omaggio social da brividi del Liverpool: un video in cui Salah viene accolto sul prato di Anfield dalle sue figlie. In sottofondo 'Hoppípolla' dei Sigur Ros. Poi una carrellata di immagini per raccontare i suoi gol più pesanti, le sue giocate, la sua impronta nella storia del club. Nei commenti, un’ondata di affetto: tifosi egiziani, italiani e inglesi che lo salutano con messaggi d’amore, cuori e fazzoletti. E proprio quei messaggi italiani possono diventare anche un segnale. Salah ora pensa al Mondiale con il suo Egitto.

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Poi sarà il momento delle scelte: sedersi al tavolo e capire il futuro, ancora tutto da scrivere. Le opzioni non mancano. MLS e Arabia Saudita restano piste concrete: un finale di carriera 'ricco', sulla scia di altre leggende come Messi e Cristiano Ronaldo. Ma c’è anche un’altra idea, più romantica: il 'ritorno al futuro'. E si chiama Italia. Secondo il sito inglese Football Insider, Roma e Milan avrebbero già mosso i primi passi. Una suggestione che era già emersa mesi fa, al momento dell’annuncio dell’addio al Liverpool, e poi rimasta in sospeso. Per ragioni economiche - un ingaggio vicino ai 12 milioni - e per una questione di età. Eppure il nome di Salah torna a circolare. Perché in certe storie basta poco per riaccendere un’idea. Servirebbe la Champions, questo è chiaro. Ma l’ipotesi, per quanto difficile, non è impossibile. Sarebbe un cerchio che si chiude: l’egiziano che torna dove tutto è diventato grande, per provare a vincere ed alzare quel trofeo che con i giallorossi gli è mancato. E anche tanto. Ora la Roma saluta un 'Faraone'. Ma forse, potrebbe presto accoglierne un altro.