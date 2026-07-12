La Roma è al lavoro su più fronti, il calciomercato dalla prossima settimana inizierà ad entrare nel vivo e D'Amico ha voglia di regalare a Gasperini tutti i rinforzi richiesti. Non ci sono gli attaccanti nella testa del tecnico. Secondo quanto riportato da UOL il ds ha messo gli occhi su Danilo, centrocampista del Botafogo che ha partecipato ai Mondiali col Brasile. Su di lui oltre al Palmeiras ci sono Zenit, Newcastle e Galatasaray. I giallorossi hanno effettuato un primo sondaggio esplorativo per chiedere informazioni. In caso di cessione di Koné la Roma dovrà pescare un nuovo centrocampista e in lista c'è anche Danilo.