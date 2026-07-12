Domani è il giorno del raduno a Trigoria. Il centro sportivo tornerà a popolarsi di nuovo, con Gasperini (arrivato in mattinata) che sarà tra i primi a varcare i cancelli. Non ci saranno i giocatori che hanno disputato il Mondiale: Celik, Malen, Salah-Eddine, El Aynaoui e Ndicka avranno a disposizione dei giorni extra di vacanza mentre ci sarà Paulo Dybala. La lista dei convocati, però, verrà diramata direttamente domani mattina poiché il rinnovo dell'argentino non è ancora ufficiale. Appuntamento per tutti prima dell'ora di pranzo: visite mediche in programma e poi la prima sgambata nel pomeriggio. Parte finalmente la nuova stagione. A Trigoria dovrebbe rivedersi anche Ryan Friedkin, atteso nelle prossime ore nella Capitale. Ci sarà D'Amico, assente Pellegrini che ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto.