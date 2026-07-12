Senza l'ufficialità di Dybala il club non ha diramato la lista, nelle prossime ore l'annuncio del prolungamento di Paulo

Redazione
WhatsApp Image 2026-07-05 at 14.58.18

Roma, la nuova maglia già in vendita fuori dall'Italia. E spunta un nuovo dettaglio

Domani è il giorno del raduno a Trigoria. Il centro sportivo tornerà a popolarsi di nuovo, con Gasperini (arrivato in mattinata) che sarà tra i primi a varcare i cancelli. Non ci saranno i giocatori che hanno disputato il Mondiale: Celik, Malen, Salah-Eddine, El Aynaoui e Ndicka avranno a disposizione dei giorni extra di vacanza mentre ci sarà Paulo Dybala. La lista dei convocati, però, verrà diramata direttamente domani mattina poiché il rinnovo dell'argentino non è ancora ufficiale. Appuntamento per tutti prima dell'ora di pranzo: visite mediche in programma e poi la prima sgambata nel pomeriggio. Parte finalmente la nuova stagione. A Trigoria dovrebbe rivedersi anche Ryan Friedkin, atteso nelle prossime ore nella Capitale. Ci sarà D'Amico, assente Pellegrini che ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto.

Mancini Gasperini AS Roma v SS Lazio - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti