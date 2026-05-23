La delibera fa parte delle procedure previste per le opere necessarie per EURO 2032
Roma, la lungimiranza di una scelta che può portare lontano
Arrivano novità per quanto riguarda la realizzazione del nuovo Stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. La Giunta Capitolina ha approvato oggi lo schema di convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo per gli stadi (l’Ing. Massimo Sessa), la Regione Lazio e Roma Capitale. La delibera fa parte delle procedure previste per le opere necessarie per EURO 2032: rafforza il coordinamento istituzionale tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’impianto. L’obiettivo comune è quello di assicurare tempi certi ed efficacia amministrativa. In particolare, consente al Commissario Straordinario di convocare, a breve, la Conferenza dei Servizi e di avviare il Provvedimento autorizzativo unico. Regione Lazio e Roma Capitale forniranno il proprio supporto tecnico nello svolgimento del procedimento. La convenzione entrerà in vigore all'atto della firma e sarà valida fino al 31 dicembre 2032.
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Le parole dell’Assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia: "Questa delibera è un ulteriore passo avanti per la realizzazione dello stadio di Pietralata. L'ennesima dimostrazione che l'Amministrazione capitolina sta lavorando costantemente e con convinzione a questo progetto. Sono certo che il lavoro sinergico tra il Commissario Sessa, Roma Capitale e Regione Lazio garantirà il prosieguo dell'iter amministrativo”.
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