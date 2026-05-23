Arrivano novità per quanto riguarda la realizzazione del nuovo Stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. La Giunta Capitolina ha approvato oggi lo schema di convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo per gli stadi (l’Ing. Massimo Sessa), la Regione Lazio e Roma Capitale. La delibera fa parte delle procedure previste per le opere necessarie per EURO 2032: rafforza il coordinamento istituzionale tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’impianto. L’obiettivo comune è quello di assicurare tempi certi ed efficacia amministrativa. In particolare, consente al Commissario Straordinario di convocare, a breve, la Conferenza dei Servizi e di avviare il Provvedimento autorizzativo unico. Regione Lazio e Roma Capitale forniranno il proprio supporto tecnico nello svolgimento del procedimento. La convenzione entrerà in vigore all'atto della firma e sarà valida fino al 31 dicembre 2032.

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Le parole dell’Assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia: "Questa delibera è un ulteriore passo avanti per la realizzazione dello stadio di Pietralata. L'ennesima dimostrazione che l'Amministrazione capitolina sta lavorando costantemente e con convinzione a questo progetto. Sono certo che il lavoro sinergico tra il Commissario Sessa, Roma Capitale e Regione Lazio garantirà il prosieguo dell'iter amministrativo”.