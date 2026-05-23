La Roma è totalmente concentrata sulla trasferta contro l'Hellas Verona di domani sera, che in caso di successo significherebbe ritorno in Champions League dopo 7 anni. L'attenzione del club giallorosso però è anche sulla prossima stagione e sul mercato estivo. Per rinforzare il reparto offensivo un profilo che piace molto è quello di Crysencio Summerville, classe 2001 del West Ham. Come riporta SportItalia, la valutazione dell'ala sinistra è di almeno 30 milioni più bonus. In caso di mancata salvezza degli Hammers in Premier League, però, la richiesta del club londinese potrebbe un pochino. La Roma sa che Summerville ha tanto mercato, ma intanto ha chiesto informazioni e ha tenuto vivi i contatti con l’entourage.