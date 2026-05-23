Tanta concentrazione (e tensione) per la partita di domani, ma anche qualche battuta come ultimamente gli capita. Gian Piero Gasperini ha chiuso la sua conferenza stampa alla vigilia di Verona-Roma citando addirittura Nereo Rocco, allenatore leggendario ex Milan e Fiorentina (tra le altre). Alla domanda del giornalista sull'impatto di Mile Svilar - premiato per il secondo anno consecutivo come miglior portiere della Serie A - il tecnico giallorosso ha risposto senza troppo giri di parole: "Qualcuno diceva 'datemi un portiere che para e un centravanti che segna, e al resto ci penso io', ed era un grandissimo allenatore. Ora li ho tutti e due e infatti si vede (ride, ndr)". Una frase storica di "El Paron" che con parole simili (pronunciate con un accento nettamente più triestino) descriveva la sua formazione ideale: "Una squadra perfetta deve avere un portiere che para tutto, un assassino in difesa, un genio a centrocampo, un 'mona' che segna e sette asini che corrono". Beh, la Roma non ha sette 'asini' che corrono, ma di certo può vantare il miglior portiere e il miglior attaccante del campionato. E con Gasperini la differenza si vede...