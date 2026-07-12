La Roma continua a lavorare sul calciomercato. Domani parte il raduno senza volti nuovi che Gasperini spera di accogliere la prossima settimana. Moreira e Garnacho sono due obiettivi, ma rimane in piedi anche la pista Tresoldi. Secondo quanto riportato da SportItalia il centravanti ha detto sì alla Roma e aspetta i giallorossi, ma serve uno sprint per evitare l'inserimento delle altre squadre. Difficile, invece, arrivare a Martinelli che ad oggi non è un obiettivo concreto. Se il brasiliano dovesse andare via dall'Arsenal, lo farebbe solo per uno stipendio superiore. L'esterno è stato offerte e piace, ma ad oggi è praticamente impossibile aspettarselo con la maglia giallorossa.