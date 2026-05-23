Il tecnico giallorosso risponderà alle domande dei giornalisti in sala stampa alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro i gialloblù
Gasp e il rinnovo di Dybala: "Positivo che entrambe le parti abbiano la stessa idea"
L'allenatore della Roma alle 13:30 prenderà parte alla consueta conferenza stampa alla vigilia dell'ultima giornata di campionato contro l'Hellas Verona. Il match, decisivo per la qualificazione in Champions League dei giallorossi, è in programma domani, domenica 24 maggio, con fischio d'inizio alle 20:45 al Bentegodi. A breve le parole del tecnico in conferenza:
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
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