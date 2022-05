Ritiro, Totti e mercato: Roma, il futuro è adesso. Mkhitaryan corre verso l’Inter

La società deve programmare il ritiro, i rinnovi e le mosse di mercato: i nerazzurri hanno informato ufficialmente la Roma della trattativa con l'armeno. Tentativo per Senesi

Intanto Mourinho già pensa al futuro e al prossimo trofeo. E a Tammy Abraham ha cominciato a mettere la pulce dell' Europa League nell'orecchio , in un commento su Instagram. Oggi lo Special One era in vena di commenti e ha applaudito anche il Real Madrid e Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions League. L'allenatore portoghese qualche giorno fa ha blindato Marash Kumbulla , assicurando sulla sua permanenza a Roma. L'albanese oggi ha tratto il suo bilancio della stagione: "Abbiamo scritto la storia insieme e ho conquistato il mio primo trofeo. Non è stata un'annata semplice, ma sono orgoglioso del mio percorso di crescita e non ho mai mollato un centimetro. E noi romanisti... noi ci rivediamo presto ".

Infine le parole dell'ex ds della Roma Gianluca Petrachi, che parla a cuore aperto di tanti dei giocatori portati in giallorosso da Smalling a Mkhitaryan, Ibanez, Perez e non solo: "Nel veder gioire calciatori come Pellegrini, Zaniolo e Cristante, che ho mantenuto in squadra, mi fa enormemente piacere. Il rimpianto è non aver potuto finire il mio lavoro. Resta il fatto che vedere otto giocatori in finale portati dal sottoscritto, un po' ti dispiace. Hai il pensiero di cosa poteva essere e non è stato. Conte alla Roma? Credo che se si fosse fatto qualcosina di più ci poteva stare. Sicuramente Conte è affascinato dalla Roma. Ha compreso cosa è". Ha parlato anche Leonardo Spinazzola, che ha raccontato il calvario dell'infortunio e i momenti più bui, ma anche il percorso che potrebbe portarlo a giocare qualche minuto in Italia-Argentina.