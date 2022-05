Mourinho festeggia la Champions del Madrid: “Grande Real, grande Carlo”

Lo Special One ha applaudito i Blancos per la quattordicesima Champions della loro storia

Il Real Madrid ha vinto ancora. Per i Blancos quella conquistata ieri sera a Parigi è la quattordicesima Champions League della sua storia, la quarta per Carlo Ancelotti. Davanti alla tv ha sicuramente festeggiato anche José Mourinho. L'allenatore della Roma è stato sulla panchina madrilena dal 2010 al 2013, vincendo tre trofei nazionali. E il cuore è rimasto ovviamente anche un po' del Real, non a caso in un commento su Instagram lo Special One si è congratulato con i campioni d'Europa: "Grande Real Madrid, grande presidente e grande Carlo".