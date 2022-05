Mercato Roma, su Dalot c’è anche la Fiorentina

I viola seguono Leo Dubois del Lione ed il terzino portoghese dello United

Movimenti in difesa per la Fiorentina. Con le possibili partenze di Milenkovic e Odriozola, il club viola starebbe cercando dei validi sostituti da affidare a mister Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, per la corsia di destra il nome più gettonato potrebbe essere Leo Dubois, che il Lione valuta non meno di 12 milioni, ma attenzione anche a Diogo Dalot del Manchester United, giocatore nel mirino anche della Roma. A marzo si parlava di un passaggio al club giallorosso per una cifra di 10mln, e la firma di un contratto quadriennale da 2,5 milioni.