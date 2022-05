Spinazzola: “Passavo giornate fissando il vuoto, ma non ho mai perso il sorriso”

L'esterno della Roma e della Nazionale: "Il ct Mancini mi ha trasmesso serenità e lo stesso ha fatto Mourinho, mi ha sempre spinto a non mollare"

Leonardo Spinazzola torna a parlare. Dopo aver ritrovato il campo, vinto un altro trofeo europeo ed essere rientrato nei convocati della Nazionale, l'esterno della Roma ha rilasciato un'intervista a 'Rai Sport': “Grazie al mio carattere non ho mai perso il sorriso ma dopo l’infortunio ho vissuto un periodo molto difficile, alcuni giorni li passavo fissando il vuoto . Non ho avuto paura di non riprendere a giocare, ma di non tornare come prima . Adesso sto bene e sono al settimo cielo, mi hanno aiutato tanto mia moglie, i miei figli e gli amici”.

Spinazzola continua: “Il ct Mancini mi ha trasmesso serenità e lo stesso ha fatto Mourinho, mi ha sempre spinto a non mollare. Indimenticabile la gioia per il titolo europeo. Quei 40 giorni vissuti assieme e quella vittoria legherà il nostro gruppo per sempre. Non meritavamo di restare fuori dal Mondiale, ma il calcio è anche questo. Spero che i giovani ci diano una mano. In campo in Italia-Argentina? Sarebbe una cosa bellissima, sono certo che non mi farei travolgere dall’emozione. Un messaggio ai tifosi? Stateci accanto e vi faremo innamorare di nuovo”.