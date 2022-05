Allenamento Italia: solo attivazione per Zaniolo, Pellegrini e gli altri romanisti

I cinque calciatori giallorossi convocati in Nazionale non hanno preso parte all'allenamento di oggi a Coverciano

Oggi i giocatori della Roma convocati dal ct Mancini per i prossimi impegni della Nazionale hanno raggiunto Coverciano dopo la vittoria della Conference League. Zaniolo, Pellegrini, Mancini, Cristante e Spinazzola non hanno preso parte all'allenamento concluso da pochi minuti, ma hanno svolto una semplice riattivazione. Mancini diramerà nelle prossime ore i convocati per la partita con l'Argentina di mercoledì a Wembley, chi non sarà nell'elenco potrà usufruire anche di due giorni liberi prima di riaggregarsi al gruppo giovedì 2 giugno. Sono stati giorni di festa per i giocatori della Roma, dopo la vittoria della Conference League, il ct potrà sfruttare anche il loro entusiasmo nei prossimi cinque impegni tra Finalissima e Nations League. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Caprari e Verratti hanno continuato a lavorare a parte, Jorginho è rimasto a riposo a scopo precauzionale mentre Sirigu e Kean hanno interrotto l’allenamento a causa di infortuni e le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore.