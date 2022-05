Cristante, la strada verso il rinnovo. Miki va all’Inter

L'agente di Bryan incontra Pinto e chiede di prolungare almeno fino al 2026 a cifre superiori ai 3 milioni annui più bonus

E' andato ieri in scena un incontro tra Giuseppe Riso, agente di Bryan Cristante, e Tiago Pinto: le parti hanno messo sul tavolo le proprie intenzioni e la Roma ha manifestato la volontà di continuare con il centrocampista ex Atalanta, con prolungamento e adeguamento dell'ingaggio in linea con i parametri del club, scrive Marco Juric su La Repubblica.