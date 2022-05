Abbonamenti, Totti, ritiro e rinnovi: l’agenda della Roma delle prossime settimane

Mourinho vuole alzare il livello e le cose da fare sono tante

Roberta Moli

Il club giallorosso, nonostante la squadra in vacanza, è al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione. Mourinho vuole alzare il livello e le cose da fare sono tante.

La campagna abbonamenti

Dal primo giugno, ore 10, scatterà la vendita libera degli abbonamenti anche in curva Sud. Questo significa che l’obiettivo delle 30mila tessere - ad ora siamo a oltre 21mila - sarà più che raggiungibile. Un’iniezione d’amore infinito, ma anche di liquidità importante per le casse.

Il ruolo di Totti

Nelle prossime settimane si potrebbe muovere qualcosa anche sul fronte Francesco Totti. I rapporti con la nuova proprietà sono ottimi, la possibilità che torni nella Roma è concreta, da vedere in che forma e ruolo. E’ possibile anche all’inizio ci sia una sorta di collaborazione esterna, ma la volontà di tutte e due le parti è quella di ritrovarsi. Quanto prima e nel miglior modo possibile.

Le scelte sul ritiro

Ufficializzata l’amichevole del 30 luglio ad Haifa (Israele) contro il Tottenham, la Roma deve decidere i piani del ritiro estivo. Il paese favorito è il Portogallo (non nel resort dello scorso anno, ma sempre in Algarve), con Austria e Germania che rappresentano due buone possibilità. L’idea di base è quella di radunarsi il 4 o 5 luglio, per poi partire due o tre giorni dopo e restare in ritiro, come lo scorso anno, una decina di giorni. A Mourinho non piacciono i periodi troppo lunghi.

I rinnovi

Pinto e il club avevano messo tutto in stand - by fino al termine della stagione perché la squadra doveva concentrarsi - giustamente - solo su campionato e Conference. Raggiunto l’obiettivo, nelle prossime settimane sarà ufficializzato il rinnovo di Mancini, inizieranno le trattative (lunghe e complicate) per quello di Zaniolo e ci sarà anche una chiacchierata con l’agente di Spinazzola. Possibile rinnovo, con ingaggio spalmato, per Smalling.

Trigoria nuovo look

Nel frattempo, come ogni estate, a Trigoria vengono apportate migliorie per rendere il centro sportivo sempre più all’avanguardia. In questi giorni il centro sportivo sta diventando sempre più Green grazie all’accordo con Roma Natura che prevede una serie di interventi di riqualificazione che garantiranno un risparmio energetico di 96 MegaWatt in un anno, oltre a evitare l'emissione di circa 34 mila grammi di CO2. Parallelamente, saranno raddoppiate le essenze arboree, che passeranno da 462 a 833.