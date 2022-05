Kumbulla rassicura sul futuro: “Abbiamo scritto la storia. Ci vediamo presto”

Il centrale albanese celebra la sua seconda stagione in giallorosso oltre a dare un indizio sul proprio futuro: "ho conquistato il mio primo trofeo in una notte magica nella mia Tirana. Grazie Roma"

Marash Kumbulla tramite un video postato sul suo profilo ufficiale Instagram, ha voluto celebrare il successo in Conference League e in generale tutta la sua seconda stagione con la maglia della Roma: "La mia seconda stagione in giallorosso si conclude nel migliore dei modi: abbiamo scritto la storia insieme e ho conquistato il mio primo trofeo in una notte magica nella mia Tirana. Sono stati giorni di emozioni incredibili e di momenti che terremo per sempre con noi. Non è stata un'annata semplice, ma sono orgoglioso del mio percorso di crescita, ho lottato per conquistare ogni minuto in campo e veramente non ho mai mollato un centimetro. Siamo stati squadra dall'inizio alla fine e per questo abbiamo vinto". Il centrale albanese ha poi concluso, rassicurando i tifosi sulla sua permanenza nella Capitale: "Ora torno a Tirana e voglio continuare a dare tutto per portare più in alto possibile la mia Albania. E noi romanisti... noi ci rivediamo presto. Grazie Roma".