Crespo: “Zaniolo perfetto per il gioco di Pioli. E con Maldini potrà maturare”

L'ex attaccante rossonero: "Ha un gran fisico, ottima velocità, buon dribbling e una visione di gioco che è raro trovare negli attaccanti. L’acquisto sarebbe perfetto"

Hernan Crespo, che sta trascorrendo una breve vacanza in Italia prima di rientrare in Qatar dove allena l’Al-Duhail, ha seguito da vicino la conquista dello scudetto del Milan e i giorni successivi, tra festeggiamenti e dichiarazioni, e adesso è incuriosito dalle prossime mosse sul mercato. "Ho letto sulla Gazzetta che Maldini non ha ancora rinnovato il contratto: che cosa aspetta la società? Saranno mica matti i dirigenti, eh? Paolo è un fenomeno: lo è stato da giocatore e lo è adesso che sta dietro la scrivania. È una garanzia per tutto il progetto e anche per la gente che ama il Milan. Non riesco a vedere un futuro senza di lui e mi auguro proprio che non ci sia. Quindi, che la prima mossa dei nuovi proprietari sia far firmare Maldini e Massara. In fretta, non c’è un attimo da perdere" ha detto Crespo intervistato da Andrea Schianchi su La Gazzetta dello Sport.