Mourinho insaziabile, il commento sotto il post di Abraham: “Manca l’Europa League”

Lo Special One tiene alta l'attenzione della squadra e stuzzica l'attaccante inglese che il prossimo anno, in caso di vittoria in Europa League, completerebbe una storica tripletta

L'entusiasmo a Roma per la vittoria in Conference League non è ancora terminato ma in città c'è chi già pensa agli obiettivi del prossimo anno e non poteva che essere Josè Mourinho. Lo Special One ha voluto mandare un messaggio chiaro ad Abraham, commentando sotto una sua foto che lo ritraeva con la coppa vinta a Tirana: "Ti manca l'Euopa League". All'attaccante inglese dopo la vittoria in Champions con il Chelsea e in Conference con la Roma, manca solo la seconda competizione UEFA per club per completare una tripletta storica e Mourinho sta già caricando squadra e ambiente in vista del prossimo anno.