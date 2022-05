Dall’Inghilterra: Jorginho in uscita dal Chelsea. Su di lui c’è anche la Roma

Il centrocampista azzurro potrebbe lasciare Londra. Tante squadre interessate a lui, soprattutto in Italia dove ritornerebbe dopo l'esperienza con Hellas Verona e Napoli

Le strade di Jorginho e del Chelsea, potrebbero separarsi quest'estate. Come riportato da 90min, il centrocampista azzurro non rientrerebbe più nei piani di Tuchel che vorrebbe ringiovanire la rosa, e di conseguenza il club londinese starebbe seriamente pensando di monetizzare dalla sua cessione vendendolo quest'estate, visto che il contratto è in scadenza il 30 giugno 2023 e le possibilità di rinnovo sono ai minimi storici. Jorginho interessa in Spagna ma il suo desiderio è quello di ritornare in Italia dopo le esperienze con Hellas Verona e Napoli. Sul centrocampista classe '91 c'è la Juventus, alla ricerca di un sostituto di Arthur, la Lazio del suo ex allenatore Sarri e la Roma di Mourinho, fresca vincitrice della Conference League. Quest'anno è sceso in campo 47 volte realizzando anche 9 gol, tutti da calcio di rigore.