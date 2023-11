Renato Sanches ancora ai box. Mou: “La Roma è speciale”. Pinto resta vago sul futuro

Il centrocampista portoghese ha subito un nuovo stop fisico ed è in dubbio per l'Udinese. Lo Special One usa parole al miele per la città: "Qui c'è qualcosa di più". Il gm: "Ho ereditato una situazione difficile"

Redazione

Pinto: "Sul mio futuro sono difensivo". Mercato, Marcos Leonardo resta in dubbio per gennaio — Oltre a José Mourinho, anche Tiago Pinto ha parlato per raccontare alcuni dettagli della sua avventura alla Roma. Il gm portoghese, è rimasto vago sul futuro, ma si è tolto qualche sassolino dalla scarpa riguarda la precedente gestione societaria: "Ho ereditato una rosa con over 30 e infortunati cronici". Il direttore sportivo giallorosso, intanto, si sta impegnando per rinforzare la squadra sul mercato. L'obiettivo dichiarato, Marcos Leonardo, potrebbe essere un'opzione ormai sfumata, con il brasiliano che ha dettato alcuni paletti per la sua cessione. Per i tifosi della Roma, invece, è iniziata la vendita per il match contro la Juventus del prossimo 30 dicembre.

