Dybala in tribuna in Brasile-Argentina: le sue condizioni e cosa è successo

Prima la panchina con l'Uruguay, poi la tribuna contro il Brasile nell'inferno del Maracanà. La doppia bocciatura di Scaloni nei confronti di Paulo Dybala ha fatto discutere in Argentina. Anche perché quella del ct è una scelta tecnica, non dettata dunque da problemi fisici del romanista. I media argentini parlano di "decisione a sorpresa", che ha fatto anche scattare l'allarme nella capitale viste le condizioni non sempre ottimali della Joya. Paulo a fine partita, come sempre, ha fatto gruppo ed è sceso in campo ad abbracciare Paredes e i compagni, al termine di una vittoria fondamentale per il girone di qualificazione mondiale. Domani Dybala sarà di nuovo a Roma per preparare la sfida all'Udinese. E in questo caso non c'è altra scelta tecnica se non vederlo titolare.