Infortunio Renato Sanches, out anche oggi a Trigoria: resta in dubbio per domenica

Renato Sanches resta in dubbio, come sempre da inizio stagione. Il portoghese non si è allenato nemmeno oggi a causa di un problema muscolare. E di conseguenza potrebbe non essere convocato per la gara di domenica con l'Udinese. Un piccolo sospiro di sollievo, però, è arrivato. Gli esami ai quali si è sottoposto stamattina Sanches non hanno evidenziato lesioni scongiurando quindi l'ennesimo stop per il centrocampista che non gioca titolare in campionato da Roma-Empoli. Era il 17 settembre. Si tratta quindi di un affaticamento.

Da Trigoria filtra la possibilità chetra venerdì e sabato possa rientrare con i compagni ed essere a disposizione, almeno per la panchina, contro l'Udinese. Per vederlo titolare bisognerà aspettare. Un nuovo guaio che fa storcere la bocca a Mourinho e ai tifosi della Roma. Finora ha giocato appena 6 partite con una media di poco superiore ai 20' a incontro. Molto lontano dal minutaggio necessario (il 60% del totale) per il riscatto a fine stagione dal Psg.

