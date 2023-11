Roma-Udinese, arbitra Massimi: un solo precedente con i giallorossi

Domenica la Roma tornerà in campo dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi ospitano l'Udinese di Cioffi allo stadio Olimpico. L'arbitro del match sarà Massimi: un unico precedente con la squadra di Mourinho, la scorsa stagione nella vittoria interna contro la Cremonese col gol di Smalling. Al Var ci sarà Mercenaro. Gli assistenti saranno Rocca e Raspollini. IV uomo Paterna, mentre l'AVar designato è Longo. La partita è in programma domenica alle ore 18.