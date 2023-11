Trigoria: c’è Pellegrini, ancora out Sanches. In campo anche i nazionali

Renato Sanches è di nuovo out, Lorenzo Pellegrini invece c'è. E con lui molti nazionali rientrati dagli impegni europei. I giallorossi di Mourinho hanno lavorato questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria tra notizie agro dolci. Nel video pubblicato dalla Roma sui social si intravedono infatti Romelu Lukaku, Rui Patricio, Gianluca Mancini, Houssem Aouar e Stephan El Shaarawy. Come scritto nel gruppo è presente pure Pellegrini, ormai prossimo al ritorno tra i titolari. Assente, invece, Renato Sanches alle prese con l'ennesimo fastidio muscolare e in dubbio per l'Udinese. Domani in gruppo torneranno anche Ndcika, Dybala e Paredes.