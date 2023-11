Dal Brasile: Marcos Leonardo detta le condizioni per la cessione. Ecco quali

Continua a far parlare di se Marcos Leonardo. L'attaccante brasiliano del Santos sembrava essere ormai un prossimo acquisto della Roma in vista di gennaio ma, con il passare delle settimane, la situazione sta cambiando. Come riportato dal quotidiano globo.com, oltre ai giallorossi ci sono tante concorrenti come Newcastle, Arsenal e Real Madrid. Il giocatore ha manifestato il suo desiderio di lasciare i "Peixe", ma nei colloqui preliminari con i diversi club ha imposto alcuni paletti per la sua cessione. Nella testa di Marcos Leonardo c'è soprattutto la nazionale verdeoro. Infatti, il centravanti ha sottolineato il suo desiderio di voler partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi con il suo Brasile, una competizione che, però, non rientra in quelle per la quale le varie società sono obbligate a lasciar partire i propri calciatori. Per questo motivo, uno dei vincoli imposto dall'attaccante del Santos verso i suoi pretendenti è quello di avere il via libera in caso di chiamata del commissario tecnico. Non solo, il sogno è quello di diventare un punto fermo dei verdeoro e per questo nella scelta che bisognerà prendere, il giocatore valuterà soprattutto quelle squadre che gli permetteranno un buon minutaggio e una solida vetrina internazionale. Un possibile freno per la sua cessione a gennaio, però, è la questione riguardante il cambio di proprietà che sta avvenendo al Santos. Il 9 dicembre ci saranno le elezioni per il nuovo presidente e non è escluso che possano esserci risvolti importanti anche in chiave mercato.