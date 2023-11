Roma, Mourinho vuole restare: i Friedkin hanno forti dubbi e valutano alternative

José Mourinho a Roma si trova bene e sarebbe disponibile a rinnovare il contratto. Dall'altra parte ci sono i Friedkin che hanno dei dubbi sul continuare il matrimonio con lo Special One, scrive Calciomercato.com. Come ha ribadito lo stesso Mou nessuno gli ha parlato di prolungamento, in attesa probabilmente di vedere come andranno anche i risultati sportivi da qui a metà stagione. Per questo la decisione potrebbe esser presa a gennaio. Intanto la proprietà inizia a valutare le alternative. La prima è quella di affidare la Roma a Thiago Motta oppure investire su un altro capopolo come Antonio Conte. Ma con l'ex Juventus servono garanzie sul mercato e con i paletti della UEFA non sarà semplice.