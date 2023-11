Marcos Leonardo, l’agente: “Bisogna chiedere a Pinto se la Roma è ancora interessata”

Le parole del procuratore del centravanti brasiliano: "Doveva restare quest'estate per una serie di motivi, ha fatto tutto quello che doveva fare in Brasile. Ora è pronto per partire"

Rafaela Pimenta, agente di Marcos Leonardo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TAG24. Queste le sue parole sul possibile trasferimento del centravanti brasiliano in Serie A: "Da brasiliana mi permetto di dire che i calciatori brasiliani hanno voglia di venire in Europa, so che c’è l’ambizione di giocare certe competizioni. Loro ne hanno, ma ad un certo punto un calciatore può avere voglia di giocare e vedere com’è il campionato italiano, la Champions League o l’Europa League questo è normale. Vedremo come andrà”. L'agente ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Marcos Leonardo interessa ancora alla Roma? Sarebbe una domanda da fare ai giallorossi, ci sarà Tiago Pinto oggi pomeriggio. Quello che posso dire è che il giocatore è pronto a partire e stavolta c'è un prezzo fissato, non ci sarà bisogno di trattative lunghe, è stato raggiunto il giusto accordo col Santos. Doveva restare quest'estate per una serie di motivi, ha fatto tutto quello che doveva fare in Brasile per aiutare la squadra e ora è pronto per partire".