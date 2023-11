Juventus-Roma, in vendita i biglietti per il settore ospiti: tagliandi a 45€

Non è mai troppo presto per pensare a Juventus-Roma. Quest'anno bianconeri e giallorossi si affronteranno il 30 dicembre alle ore 20.45. Sono in vendita dalle ore 10 i biglietti per il settore ospiti. L'acquisto sarà consentito solamente ai possessori della AS Roma Card. Il prezzo dei tagliandi è di 45€. La capacità dello spicchio riservato ai romanisti è di circa 2000 posti e i biglietti potrebbero andare sold out nel giro di pochi giorni. La squadra di Mourinho potrà contare sul solito supporto dei tifosi anche in trasferta. Il big match è in programma 7 giorni dopo la delicata sfida contro il Napoli allo stadio Olimpico.