Smalling, compleanno amaro: Mou e tifosi perdono la pazienza. L’Arabia insiste

Il problema al ginocchio lo tormenta da luglio e con l'Udinese sarà out. Il ritorno è un rebus e Mou dovrà schierare la solita difesa

Daniele Aloisi Collaboratore

Chris Smalling compie oggi 34 anni e non sarà il suo miglior compleanno da quando è iniziata l'avventura nella Capitale. Basta pensare che nella sua prima annata festeggiò due giorni dopo con un gol e un assist contro il Brescia. Con l’Udinese non avrà modo di replicare e il ritorno è un rebus. Il problema al ginocchio lo tormenta da luglio e dopo le prime tre partite (giocate sottotono) è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Manca sul rettangolo verde dal 1 settembre e dopo qualche allenamento in gruppo ad ottobre si è dovuto fermare ancora. Nelle ultime settimane ha effettuato una vista da uno specialista inglese e ha fatto un’altra risonanza a Villa Stuart. La data cerchiata in rosso per un possibile rientro è quella del 3 dicembre contro il Sassuolo, ma le speranze si stanno riducendo al minimo.

Smalling ha deciso di sottoporsi alle cure mediche che possono risolvere il problema al tendine rotuleo, ma serve pazienza. Mourinho, però, l’ha persa nel corso delle settimane poiché si aspettava uno sforzo da parte del suo miglior difensore. Il tecnico da mesi è costretto a schierare sempre la solita batteria di centrali. Anche domenica giocheranno Mancini, Llorente e Ndicka.

Calciomercato, Pinto cerca un centrale. L'Arabia vuole Smalling — Smalling è ad oggi un caso e la Roma è costretta a guardarsi intorno sul mercato. Ndicka a gennaio volerà via per la Coppa d’Africa. Ci sarà il ritorno in campo di Kumbulla che però sarà graduale. L’ex Verona sta iniziando a lavorare col pallone ed è in programma un match con la Primavera per testare le proprie condizioni fisiche. I problemi muscolari di Chris mettono paura e Pinto è a caccia di un centrale. Piacciono Kiwior, Theate, Dier e Pablo Marì. Mourinho si aspetta che almeno un giocatore possa arrivare alla sua corte. Intanto sull’inglese si intensificano le voci di un possibile trasferimento in Arabia. L’ex Manchester United era stato già cercato in estate, ma dopo il rinnovo non voleva lasciare Trigoria. Ora le cose sono cambiate e i ricchi ingaggi della Saudi Pro League fanno gola.

Smalling, gli auguri della Roma e le polemiche dei tifosi — Se Mourinho ha perso la pazienza con Smalling, non si può dire il contrario dei tifosi. I romanisti a giugno avevano accolto benissimo la notizia del rinnovo per altre due stagioni dell’inglese, ma ora l’umore è totalmente opposto. Oggi il club ha fatto gli auguri al difensore sui social e in molti si sono scatenati. “Chi è?” chiede con ironia un sostenitore. Altri utenti si scagliano contro il numero 6: “Hai rinnovato e hai smesso di giocare”. Il clima intorno a lui non è sereno e il 34esimo compleanno ha un sapore amaro. Chris spera di tornare il prima possibile per dare una mano alla Roma e mettere a tacere le critiche.

