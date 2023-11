Roma, da Lukaku a Cristante e Celik: ecco tutti i nazionali che volano all’Europeo

Praticamente tutti i giallorossi impegnati nei gironi hanno strappato il pass per la Germania. Ancora in bilico la Polonia di Zalewski che si giocherà il play off a marzo

Redazione

Tutti qualificati, tranne Zalewski che dovrà sudarsela ai play off. La Roma delle nazionali va in blocco all’Europeo tedesco alla fine di una fase a gironi che non ha riservato particolari sorprese. Soffrono ma portano la qualificazione a casa con l'Italia Mancini, El Shaarawy e Cristante. A quali dovrebbe aggiungersi Pellegrini e forse uno tra Belotti e Spinazzola. Tutto dipenderà dalle prestazioni da qui a fine campionato. Protagonista assoluto dei gironi è stato invece Lukaku che vola col Belgio in seconda fascia. Gode anche la Turchia di Montella e Celik, che chiude al primo posto nel gruppo D con 17 punti. Cammino dorato pure quello del Portogallo di Rui Patricio, che domina il gruppo J con 10 vittorie in altrettante partite. Il portiere, ormai seconda scelta del ct Martinez rispetto al più quotato Diogo Costa, sarà comunque della spedizione.

Così come Kristensen, sconfitto insieme ai suoi compagni della Danimarca in Irlanda Del Nord per 2-0: sconfitta indolore per il 43 giallorosso che chiude il gruppo H al primo posto con 22 punti. Esulta da casa, infine, Kumbulla che una volta smaltito l'infortunio farà parte del gruppo dell'Albania. Come detto Zalewski deve strappare il biglietto per Berlino. Potrà farlo nello spareggio della Polonia del 21 marzo. In questi mesi possono ambire a un posto in nazionale anche Karsdorp, Bove e Llorente. Decisamente complicato recuperare il terreno perso da Smalling, Abraham, Renato Sanches e Svilar.

