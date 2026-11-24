Cresce l'attesa per il big match di Champions League tra Paris Saint-Germain e Roma, in programma domani sera al Parco dei Principi. Come spesso accade alla vigilia di una sfida così importante, lo street artist romano Drugi ha deciso di celebrare l'appuntamento con un nuovo murale apparso sui muri della Capitale. Protagonisti dell'opera sono Gian Piero Gasperini e Luis Enrique, raffigurati mentre si stringono la mano, ma con un abbigliamento decisamente particolare. Il tecnico giallorosso veste infatti i panni di Giulio Cesare, mentre l'allenatore del PSG quelli di Napoleone, in un simbolico confronto tra due figure storiche legate a Roma e Parigi. "L'incontro in quel di Parigi tra Gian Piero Cesare Gasperini e Luis Napoleone Enrique", questo il titolo scelto dall'artista per la sua ultima creazione, mostrata attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

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