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DIFESA

SVILAR 6: Una parata plastica dopo dieci minuti, non facilissima vista la tanta pioggia. Poi due buone giocate coi piedi prima di rimanere senza armi sul flash improvviso di Zabarnyi e sul rigore di Dembelé. Il miracolo sul Pallone d’Oro di qualche minuto dopo viene cancellato dal Var. E nel finale dice ancora di no.

MANCINI 6: La velocità delle frecce parigine è un piatto tosto da finire senza ripercussioni. Prova ad anticipare la portata indigesta avanzando il raggio di azione ma il PSG non ci casca e costringe Mancio al giallo nel primo tempo. Esce (anche) per precauzione. (66’ Ghilardi 6: entra concentrato, esce col sorriso)

NDICKA 6,5: Solido e saggio come gli Ent, i Pastori di Alberi creati per proteggere le foreste della Terra di Mezzo. Il senso della posizione con la palla in movimento è da livello Champions. Però ha responsabilità anche lui sulla rete di Zabarnyi. Se no sarebbe stato perfetto.

HERMOSO 7,5: Mette in dubbio l’eterosessualità di tanti, lo sappiamo. Parte fortissimo strappando e poi sbattendo in porta la palla del vantaggio per sciogliere i capelli al vento del gelo di Parigi. Gladiatorio anche in fase difensiva dove non si scompone nemmeno nei momenti difficili. Nella ripresa va vicino alla doppietta due volte.

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