Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video per commentare il match pareggiato contro il Paris Saint-Germain. Queste le sue parole:

Questo risultato va bene alla Roma? "Non lo so, che posso dire... Serve anche per come la squadra è entrata nella partita, per come l'abbiamo giocata contro una squadra che ha vinto le ultime due Champions. E' tanta roba per una squadra come la nostra, che sa cosa fare e che non molla stile di gioco e mentalità. E' un punto importante, peccato non portarne a casa tre ma anche uno è buono".

Non è totalmente felice. "Ho avuto due situazioni per segnare e non le ho sfruttate. Ma continuiamo a essere lì e a lottare in questa League Phase, oltre che in Serie A. E' un bel momento per la Roma, per tutta la società e per tutti i tifosi che ci hanno sostenuto qui. Continuiamo così".

Ora è un obbligo vincere le prossime due? "Certo, dobbiamo vincerle. Sono due partite che giocheremo in casa, dobbiamo vincere per proseguire in Champions League".

Lo scudetto è una possibilità vera? "Per noi la cosa importante è continuare a crescere, abbiamo ampi margini di miglioramento. Vogliamo lottare per tutto, abbiamo la mentalità e la qualità per farlo. Continuiamo così, con quello che il mister vuole. Per noi è una strada giusta".

Sui gol subiti da calcio d'angolo. "E' un peccato prendere gol su calcio d'angolo, è una cosa che dobbiamo migliorare perché è un peccato prendere gol così".

HERMOSO A SKYSPORT

Sul gol segnato. "Sì, sappiamo cosa fa il mister, è la nostra identità. Come difensori possiamo essere protagonisti, felici di arrivare in questi stadi e vedere una Roma che gioca in modo speciale e senza paura. Questa è la strada giusta e continuiamo con grandi passi".

Ti aspettavi la scelta di tenere fuori i big? "Tutti sono big, siamo noi. Siamo messi in modo che tutti siamo protagonisti, sono tante le partite, siamo tutti importanti. Anche Malen, Dybala e Cristante sono entrati bene con la voglia di portare a casa il risultato".

Su Gasperini. "Il mister mi dà fiducia, di credere e avere questa mentalità di non mollare. Di reagire ai momenti difficili. Il mister ha portato questo, questa identità qui a Roma e siamo felici di continuare a giocare così".

Ma con tutti questi gol, hai per caso fatto il centravanti in passato? "No, mi piace farlo, ho questa confidenza coi compagni che giocano davanti e a volte proviamo in allenamento a calciare vicino all'area. È un plus a quello che noi difensori portiamo alla squadra. Sono felice di aiutare con i gol e di vedere una Roma solida, che porta avanti i ragazzi che stanno diventando importanti. Dice molto di questa squadra".