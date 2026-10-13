Oggi Mourinho tornerà a Roma. L'arrivo nel pomeriggio, poi la conferenza stampa all'Olimpico e la notte in un hotel in zona Monte Mario. Tornerà a respirare l'aria di una città che lo ha amato fin da primo giorno e che lo farà sentire un Re. Già fuori l'albergo nel quale alloggiano i Blancos alcuni tifosi sono pronti ad aspettarlo per strappare un selfie e o una firma, mentre per le vie della Capitale ieri è spuntato un nuovo murale dell'artista Drugi. Nessuno lo ha dimenticato. "Che cosa mi aspetto? Rispetto", aveva detto Mou qualche giorno fa in un'intervista. Ma riceverà molto di più. Domani salirà le scalette dell'Olimpico, andrà a sinistra ma guarderà anche la Curva Sud alla sua destra. Nessuna coreografia per lui da parte dello zoccolo duro della tifoseria ma ci saranno striscioni in tutti i settori oltre ai soliti cori. Poi al fischio d'inizio il portoghese e i romanisti saranno nemici, ma solamente per novanta minuti.