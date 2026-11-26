Paris Saint Germain e Roma hanno dato spettacolo al Parco dei Principi. I giallorossi hanno messo in difficoltà i campioni d'Europa in carica e a fine partita i due allenatori si sono scambiati i complimenti. Prima sul centro del campo: "Ci siamo detti 'che bella partita'" ha svelato Gasperini. Poi Luis Enrique ha elogiato la Roma: "Mamma mia come gioca...". Lo spagnolo ha poi aggiunto: "Il futuro della Roma è meraviglioso, può vincere lo scudetto. Non ho dubbi che possa entrare tra le prime 24, lo spero, e non mi piacerebbe affrontarla di nuovo. Magari in finale. La partita più difficile? Senza alcun dubbio. Non solo di Champions ma anche in campionato, la partita più difficile di questa stagione. Sono soddisfatto di questo risultato". I due non si affrontavano da 15 anni. In quel caso Luis Enrique era sulla panchina dei giallorossi, mentre Gasp allenava l'Inter. Risultato finale o-o. Sicuramente più divertente quella di questa sera.