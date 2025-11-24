A Ponte Milvio c’è Lotito con la sciarpa della Roma: il murale fa il giro del web

A Garbatella è spuntato il mago Gasperini, a Ponte Milvio un murale simile che raffigura il presidente della Lazio Claudio Lotito. Un derby che si sposta dal campo ai poster sui muri della Capitale. Il numero uno biancoceleste tiene in mano un cartello con scritto 'Mercato aperto' ma il dettaglio che non sfugge è la sciarpa della Roma sulla tasca. Continua la protesta dei tifosi laziale nei confronti di Lotito che da anni è accusato di tifare per la squadra giallorossa. E anche ieri sono spuntati nuovi striscioni: "Fuori i romanisti dalla Lazio".