Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video per commentare il match pareggiato contro il Paris Saint-Germain. Queste le sue parole:

Aveva stravolto la squadra con la formazione iniziale? "Dipende dai punti di vista. Ha giocato Castro al posto di Malen, volevo dargli una chance importante e Malen stava giocando davvero tante gare tra noi e la Nazionale. Era doveroso così".

Che cosa pensa della prestazione della squadra? "Abbiamo affrontato una squadra fantastica per capacità di scambiare continuamente i ruoli, per velocità, perché è una squadra. Sono molto molto contento stasera. Affrontavamo una squadra che andava a mille, noi soffrendo in alcuni momenti e giocando bene in altri abbiamo fatto una prestazione che mi devo andare a rivedere".

Rivedrà anche i calci d'angolo? "Questo è stato un peccato, prendere gol in Champions su calcio d'angolo nel primo tempo. Eravamo in vantaggio in una partita difficile e non era quello il tipo di gol che dovevamo prendere. Ne abbiamo già presi tre contro il Real Madrid".

E' soddisfatto per come sta costruendo una squadra vincente? "Lo sono molto per lo spirito con cui giocano questi ragazzi. Per la loro crescita fisica, tecnica, atletica e anche tattica che hanno. Giocare contro questa squadra... abbiamo saputo scalare sempre bene e come gli lasci un metro ti bruciano. Poi siamo riusciti a proporci con buona qualità".

C'è qualcosa che vuole vedere nelle prossime partite? "Siamo sulla strada giusta, poi dobbiamo sempre porci qualche traguardo superiore. In questo momento dobbiamo essere orgogliosi di questa partita. Poi col pensiero io vado già a domenica. So che queste partite sono dispendiose, qualcuno ha finito in riserva ma ho visto tante prestazioni di grandissimo livello. Per fortuna giochiamo domenica e non troppo ravvicinato come in altre occasioni".

Hermoso ha detto che puntate a tutto. "E' quello che vogliamo fare tutti. Lui è un interprete straordinario in questo. Non solo per la mentalità che ha, ma anche per la qualità. Oggi ha avuto tre situazioni clamorose in cui fare gol, ne ha fatto uno bellissimo. E' stato straordinario".

GASPERINI A SKYSPORT

Non vi siete snaturati anche contro il Psg, è un grande messaggio che lanciate in Europa da parte del calcio italiano. "Sono molto felice e orgoglioso. Era evidente che non ci saremmo snaturati neanche contro i più forti e loro lo sono, non solo per i singoli ma per varietà di schemi. È stata una partita importantissima, la andrò a rivedere perché ci sono dei contenuti molto forti che ci serviranno in campionato e in Champions".

Che valutazioni aveva fatto per la formazione? "Malen aveva giocato tantissime partite, compresa la nazionale. Anche a Parma ha fatto 90 minuti. Era per dare una chance importante a Castro, ed è chiaro che era una carta per il secondo tempo dove le partite si decidono. Anche Dybala arriva da un mese di fermo, era una partita dal ritmo molto alto all'inizio. Pisilli ha fatto una partita straordinaria, sono stati sostituiti da ragazzi di grande valore. Sapevo che se fossimo rimasti in gara nel secondo tempo sarebbe diventata decisiva. Loro hanno fatto entrare anche Dembelé. C'è stato uno momento positivo per noi e poi alla fine non vedevamo l'ora che finisse".

La formazione mi ha fatto pensare che avresti lasciato perdere la Champions per pensare al campionato, ma mi devo ricredere. "Siamo molto soddisfatti, sapevo che c'era qualche rischio, ma non per me che vedo questi ragazzi veramente in crescita. In queste partite, se le superi come questa sera, è una bella spinta per tutti".

Che tasti ha toccato con Soulé per questa crescita? "Oltre a essere forte è molto positivo, è recettivo e vuole crescere. Ha 23 anni, è in un periodo in cui può crescere come sta facendo. È più completo di prima, oggi ha giocato a sinistra, mentre fino allo scorso anno non usciva da quella mattonella. Sta raggiungendo una maturità tecnica e fisica straordinaria. Sono felice per lui, in questi ultimi due mesi sta facendo qualcosa di molto positivo. Merito mio? Io devo solo cercare di tirare fuori quello che hanno già, non posso dargli nulla che non hanno dentro".

Ormai corri su due binari... campionato e coppa. "Ha ragione Hermoso, non molliamo niente (ride, ndr)".

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Quanto è cresciuta la Roma? “Torno a casa contento. Prestazione di grande valore contro una squadra straordinaria che è la più forte indubbiamente e giustamente. È stato un test durissimo ma siamo stati bravi nell’interpretare una partita che ha avuto più facce. Me la andrò a rivedere. Usciamo con un morale e con delle conoscenze superiori”.

Quanto è importante uscire con un punto? “Ai fini della classifica contano i punti, magari avessimo pareggiato anche con Real e Manchester. Quello che è fondamentale è la prestazione della squadra e individuali. Un investimento per il futuro”.

In Serie A devono ancora di più temere la Roma? “Il campionato è abbastanza delineato. C’è un gruppo di squadre che vincono molto, ma stanno facendo bene anche le altre. La certezza è che ci siamo anche noi”.

Ha cambiato formazioni per avere i più forti nella ripresa? “La motivazione potrebbe essere anche quella. Intanto ha giocato Soulé e l’unico cambio un po’ così è stato Castro al posto di Malen. Donyell veniva da tante partite fatte e mi stava bene utilizzarlo nel secondo tempo. Stessa cosa per Dybala che rientrava dopo un mese di stop. Ha giocato un buon spezzone domenica scorsa e pensavo fosse una partita più utile per lui nel secondo tempo. Ho visto delle prestazioni di alto valore e quelli che entrano continuano a cercare di ripetere che non abbiamo riserve e titolari. Tutti si sentono titolari”.

Che cosa si impara da una partita del genere? “Si impara molto perché hai degli spunti ed è il motivo per il quale la rivedrò. Sia io che Luis Enrique ci siamo detti ‘che bella partita’. È stata una grande gara, nel primo tempo più compatta, nel secondo più allungata. Nel finale abbiamo rischiato, in altri abbiamo avuto grandi occasioni. Me la andrò a rivedere e ci sono soluzioni che ci faranno comodo per le prossime partite”.

Su Pisilli. “Pisilli ha fatto la mezza maratona. Sono felicissimo per lui, ero convinto che facesse una partita buona ma è andato oltre”

Come è stato rincontrare Luis Enrique? “Sono passati già 15 anni? Lui è straordinario ma lo è sempre stato. Le sue squadre hanno sempre giocato un calcio di valore. L’altra era finita 0-0 ora 2-2”.

Su Malen. “In questo momento è sicuramente tra i migliori al mondo. Lui ha bisogno di un riscaldamento importante e di giocare dall’inizio. Ci è voluto un po’ e nel finale stava venendo fuori il Malen che conosciamo”.