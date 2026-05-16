Di Bartolomei, Totti e ora Donyell Malen. Drugi l’ha rifatto ancora. Ma questa volta il soggetto scelto dallo street artist romano è il campione olandese, trasformato in un vero e proprio Super Saiyan. Un omaggio in pieno stile Dragon Ball, il celebre anime amatissimo anche in Italia, che arriva a poche ore dal derby. Per chi non lo sapesse, il Super Saiyan rappresenta la trasformazione di livello superiore resa iconica dalla serie giapponese. E per Malen si tratta di una vera e propria investitura. Essere raffigurato da Drugi, infatti, significa entrare nell’immaginario romanista, accanto ai grandi simboli della storia giallorossa. L’attaccante olandese, d’altronde, in pochi mesi si è preso la Roma, i tifosi e la Serie A. Gol, prestazioni e giocate decisive gli hanno permesso di diventare uno dei protagonisti assoluti della squadra. E adesso, anche sui muri della Capitale, Malen è diventato un Super Saiyan. In campo, per molti tifosi, lo era già da tempo. E in vista della stracittadina, la speranza del popolo giallorosso è di assistere a un’altra trasformazione: quella capace di trascinare la Roma alla vittoria nel derby. Magari con la firma proprio di Malen, il nuovo Super Saiyan romanista.

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