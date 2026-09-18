Manca sempre meno al fischio d'inizio di Roma-Inter, sfida al vertice della Serie A in programma domani all'Olimpico con fischio d'inizio alle 18. Tra i protagonisti annunciati del match tra giallorossi e nerazzurri c'è sicuramente Paulo Dybala. E proprio il numero 21 è stato protagonista del nuovo murale di Drugi, celebre artista che diffonde il suo amore per i colori romanisti sui muri della Capitale. Il nuovo capolavoro rende Dybala il Superman giallorosso, nelle mani di un piccolo tifoso pronto ad affidargli tutto il suo amore. "Ogni bambino ha il suo supereroe", recita la didascalia che accompagna il video e la foto del murale su Instagram.

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