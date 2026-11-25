Luis Enrique ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video per commentare il match pareggiato contro la Roma. Queste le sue parole:

Ha fatto i complimenti allo staff di Gasperini: come è stato affrontare la Roma? "E' stata sicuramente la partita più difficile giocata dal Psg in questa stagione, senza ombra di dubbio, contro una Roma che sapevamo che livello aveva. Una Roma di Gasperini particolare, con molta personalità e molto aggressiva, e lo abbiamo visto fin dai primi minuti. Hanno segnato nella prima occasione creata. E' stato difficile, davvero complicato, e lo hanno detto anche i giocatori. Complimenti alla Roma. Sono contento per questo punto guadagnato, avremmo potuto anche perdere".

Questo è stato un passo falso o ci può stare? "E' meglio parlare del futuro della Roma, non di quello del Psg. Il futuro della Roma è meraviglioso, può vincere lo scudetto. Non ho dubbi che possa entrare tra le prime 24, lo spero, e non mi piacerebbe affrontarla di nuovo. Magari in finale...".

LUIS ENRIQUE IN CONFERENZA STAMPA

La partita più difficile? "Senza alcun dubbio. Non solo di Champions ma anche in campionato, la partita pi difficile di questa stagione. Sono soddisfatto di questo risultato".

Tutto merito della Roma. "Non importa chi ha giocato la partita, una squadra che pressa e attacca con questa mentalità rende difficile la gara ‘per tutti. La Roma meritava più punti che attualmente conta in questa Champions. Ho visto le partite contro Manchester e Real Madrid e meritavano di più".

È il risultato giusto? "Potevamo vincere ma anche perderla. La Roma ha avuto grandi opportunità. La qualità di Gasperini non è che sempre si può giudicare un risultato o la performance di una squadra. La Roma meritava di vincere contro il Manchester United, contro il Real Madrid e forse anche oggi".

La Roma può vincere lo scudetto? "Sì senza dubbio. Sta con Inter, Lazio, Como e Milan. Non ho dubbi. Da un punto di vista di calcio non ho dubbi. Gasperini? Non ho alcun dubbio. Mi piacerebbe se vincesse lo scudetto la Roma"