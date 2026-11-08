Le parole della Joya davanti all'opera: "Il calcio mi ha regalato tanto"
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Paulo Dybala è un idolo dei tifosi dentro e fuori dal campo, soprattutto per i più piccoli. Nelle ultime settimane lo street Artist Drugi aveva deciso di dedicargli un murale dove era in versione supereroe tra le mani di un bambino e negli ultimi minuti proprio Dybala si è fatto scattare una foto davanti all'opera. Sui social l'argentino ha pubblicato il tutto con la didascalia: "Il calcio mi ha regalato tanto. Poter ricambiare facendo sorridere un bambino per le strade è una delle cose più belle!"
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