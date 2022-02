Pellegrini: “Basta parlare di arbitri”. Polemica tra Pallotta e tifosi sui social

La squadra di Mourinho si prepara ad affrontare il Verona. Preoccupano i dati dei gol da centrocampo. Domani parte la vendita libera per il derby

Questo pomeriggio James Pallotta è tornato a parlare della Roma. L’ex presidente giallorosso è stato protagonista di un siparietto sui social con dei tifosi del club che hanno criticato la sua gestione e in particolare le cessioni fatte in quegli anni. Più che le parole dell’americano preoccupa però la questione uscita su un episodio post Roma-Genoa . Il tecnico della gara Abisso ha presentato un esposto alla Lega per un problema riscontrato con Calvarese negli spogliatoi. Difatti, il consulente ingaggiato come match analysis sugli arbitraggi, sembra aver chiesto conto di quanto avesse scritto il direttore di gara sul referto a proposito del cartellino rosso estratto nei confronti di Zaniolo . Ma la squadra adesso ha problemi più seri da affrontare, come ad esempio il suo posizionamento in classifica nonostante un monte ingaggi da Champions o i dati non positivi che sta collezionando per i gol da distanza . Solo Pellegrini è a quota 3 ma lontano dai numeri dei migliori.

Gli uomini di Mourinho questa mattina sono tornati a Trigoria per gli allenamenti in vista di Roma-Verona in programma sabato alle ore 18:00. Ancora una volta lo Special One dovrà fare a meno di El Shaarawy fermo ai box, ma il faraone non brilla più come ad inizio stagione. Per lui infatti appena due reti in 18 apparizioni, peggio solo nel 2013 e a fine stagione l'ex milanista potrebbe lasciare di nuovo. Anche la squadra di Tudor torna al lavoro in vista della sfida all'Olimpico. La rosa si è ritrovata oggi a Castelnuovo del Garda dopo un giorno di riposo per partecipare ad una sessione intensa tra partitella ed esercitazioni tattiche. La testa dei tifosi però è già rivolta al derby del 20 marzo. Da domani sarà possibile acquistare i biglietti per la gara anche se la data è ancora incerta per il possibile slittamento della giornata di campionato per favorire la Nazionale in vista dei play off.