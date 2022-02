Il Verona prepara la sfida alla Roma tra esercitazioni tattiche e partitella

Conferenza stampa di Tudor in programma domani alle 15:30

Il Verona torna al lavoro in vista della sfida contro la Roma in programma sabato all'Olimpico. La squadra si è ritrovata oggi a Castelnuovo del Garda dopo il giorno di riposo di ieri per partecipare a una sessione intensa. Dopo una fase di attivazione muscolare, infatti, Tudor ha sottoposto ai suoi delle esercitazioni tecniche per poi curare la tattica dei singoli reparti. Ha chiuso l'allenamento una partitella a spazio ridotto. L'allenatore degli scaligeri prenderà parte domani alle 15:30 alla conferenza stampa.