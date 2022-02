Giannini: “Dallo Special One mi aspettavo qualcosa di più”

Le parole del "Principe": “Lui è un grande allenatore, ma per la prima volta si trova ad affrontare un campionato un po’ anonimo, in una piazza che spesso è invadente"

La Roma? "Tutti si aspettavano sei punti dalle ultime due partite o almeno quattro ma invece sono arrivati solo pareggi. Francamente, non so che dire. È una squadra molto altalenante. Difficile fare un pronostico per sabato. Se ci fosse ancora la schedina mi giocherei la classica tripla, perché il Verona sta veramente bene".

Su José Mourinho: “Lui è un grande allenatore, ma per la prima volta si trova ad affrontare un campionato un po’ anonimo, in una piazza che spesso è invadente. La Roma non è sciolta. È una squadra sovente preoccupata. Sì, dallo Special One mi aspettavo qualcosa di più. Non vedo per ora, la sua impronta”.