Pau Lopez: “Ho sbagliato a scegliere la Roma. Ora sono di nuovo felice”

Le parole dell'ex portiere giallorosso: "In carriera solo a Roma ho avuto qualche stagione complicata, avevo perso il mio livello"

Pau Lopez è tornato a parlare della sua avventura alla Roma rilasciando un'intervista al canale ufficiale del Marsiglia. Ecco le sue parole: “Ho lavorato molto per tornare competitivo. In carriera solo a Roma ho avuto qualche stagione complicata, avevo perso il mio livello. Ho deciso di venire a Marsiglia sapendo di poter sbagliare. Al Betis mi sentivo bene ma sentivo di dover cambiare e andare a Roma. Ma col senno di poi, mi sbagliavo. Non potevo sbagliare nuovamente la scelta della squadra, le cose stanno andando in maniera migliore di quanto immaginassi. Sono di nuovo felice, felice di giocare a calcio, di tornare al mio livello e di avere la famiglia al mio fianco.”